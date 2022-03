Draga Zvezdana! Kronično mi primanjkuje denarja. Hodim v službo in zaslužim več kot 1000 evrov. Stanujem doma, ne plačujem stroškov, doma se tudi prehranjujem. Velikokrat pa jem s prijateljicami v dobrih lokalih. Pišem ti, ker bi rada bila bogata. Rada bi si privoščila vse, kar me mika, stara sem 24 let, obožujem cunjice in lepe čevlje, zanje zapravim včasih kar tri četrtine plače. Redno hodim k frizerju, na urejanje nohtov, h kozmetičarki, na masažo … Tako mi ne ostane nič. Starši se zgražajo nad mano in mi grozijo, da bom morala plačevati najemnino, ampak vem, da se to ne bo nikoli z...