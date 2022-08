Spoštovana Zvezdana, sem 41-letna samska, dobro ohranjena ženska, nikakor ne morem najti partnerja, same zgube se motajo okoli mene. Veliko športam, zdravo jem, imam sanjsko službo, fajn družbo in kup prijateljic. Partnerja pa ni od nikoder. Res dobro izgledam in ne kažem svojih let. Dolgo sem bila ljubica našemu direktorju, mislila sem, da mi bo uspel veliki met, pa se je nazadnje 'pokakal' in zdaj je zgleden družinski mož. Nekaj let sem delala v tujini, tudi tam sva ga z lastnikom firme fino biksala in sem že mislila, da bom postala žena milijonarju. Nazadnje me je pustil in se poro...