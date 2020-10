NASVET

Zvezdanina modrost: Pubertetnici se meša, mož pa ima velike probleme

Draga Zvezdana! Moj problem se bo komu zdel neumen, meni pa greni življenje. Poročena sem 15 let, imava dva otroka (10 in 15 let), živimo v bloku v velikem mestu, na 100 kvadratnih metrih, in se ubadamo s pubertetnico, ki se ji meša. V šoli je popustila, da se borimo s cveki, v šolo jo odpeljemo in pridemo iskat, ker drugače šprica. Ven je ne pustiva več, zvečer sploh ne. Kadarkoli za trenutek popustiva, je na cesti, s prijateljicami, pijejo, žurajo, kadijo, tudi travo ...