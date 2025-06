Zvezdanina modrost: »Prosim te, da staršev ne obsojaš ...« (Suzy)

Spoštovana Zvezdana! Končujem gimnazijo. Moji starši so preprosti kmetje, nerazgledani in konzervativni, da me je včasih malo sram, ko mi pridigajo razne neumnosti. Od nekdaj me je zanimalo gledališče, od mladih nog sem v dramskih krožkih, veliko berem, obožujem poezijo. Delam tudi na kmetiji, pomagam, kolikor se da. Pred letom sem prvič rekla, da bi šla rada na igralsko akademijo. Takoj je bil ogenj v strehi, ker bluzenja oni ne bodo podpirali. Starši nikoli niso bili gledališču, no, mama se spomni, da so jih s šolo peljali v celjsko gledališče. Parkrat sta bila na vaški prireditvi, kjer s...