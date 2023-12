Zvezdanina modrost: Problem, ki ga imaš, izhaja iz tvoje primarne družine (Suzy)

Spoštovana Zvezdana! Imam sestro, vsaka ima svojo družino, najina mama je bila samohranilka, očeta se skoraj ne spomniva. Med nama je samo nekaj let razlike in nekoč sva bili zelo navezani druga na drugo. Živimo v istem kraju. Danes naju druži predvsem telefon, v tem tempu nimava časa, za praznike se vidimo pri mami, ki nama najeda, kot da sva še vedno otroka, celo jopice nama oblači, če se njej zdi, da sva premalo oblečeni. Jaz imam fajn moža, sicer malce dolgočasnega. Lepo skrbi zame in za najini punčki. Ne hodim v službo, skrbim za dom in otroke. To mojo mamo neskončno jezi, ker pravi, d...