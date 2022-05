Draga Zvezdana! Imam dobro prijateljico, ki je nesrečna v zakonu. Ima odlično službo, dva otroka, dobro jim gre, le moža ni veliko doma, ker vodi hud posel. V sosednjem mestu ima podjetje in tam živi tudi moja sestrična. Tako se je napletlo, da sem izvedela, da je prijateljičin mož ljubimec moje sestrične. Sestrični pri 35 že zvoni biološka ura, ker bi si rada ustvarila družino. Veliko se druživa in jaz sem njena moralna in čustvena opora že vse življenje. Imam družino, ki je sicer pred tremi leti razpadla, ampak sem srečna, da sem se rešila moža, ki je ves čas manipuliral z mano in me varal....