Zvezdanina modrost: Prave pošasti se skrivajo tukaj, nam pred nosom (Suzy)

Živjo, Zvezdana! Živim v slabem zakonu, mož je zelo nasilen, prav bojim se ga. Razen tega, da me je ene parkrat oklofutal, me sicer ni tepel. Sva kar dobro situirana, veljava za zgleden par, ki ima dva razvajena otroka, saj jima mož kupi vse, kar si želita. Nenehno visita na tablici, če kaj rečem, me mož nahruli, naj se brigam zase. Ne spoštujeta me, starejši mi je že zabrusil, da lahko tudi on pometa z mano tako kot oče! Imamo družinski posel, v katerem sem deklica za vse, a plače na koncu meseca ne dobim. Tako mi varčujemo, torej sem popolnoma odvisna od moževe dobre volje. To me dela stra...