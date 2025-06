Zvezdanina modrost: »Požvižgala si se na ljubimčevo preteklost, na dejstvo, da je poročen ...«

Spoštovana Zvezdana! Pred nekaj leti mi je umrl mož, nisva se dobro razumela, če ne bi zbolel, bi se verjetno ločila. Pri 44 sem ostala sama in leto dni nisem pogledala moškega. Potem sem spoznala njega, čudovitega, šarmantnega, seksi tipa. Poročenega. Nisem se ozirala na to in skočila sem v zvezo z njim, ki je naprej temeljila samo na seksu. Zacvetela sem, sproščena sem bila, osvajala sem ga brez zavor. Prav duška sem si dala in moj ljubimec se je zares zaljubil vame. Žena ga je nekaj časa prenašala, dokler se ni javno razvedelo, potem ga je nagnala. Prišel je živet k meni. Imam lepo hišo, m...