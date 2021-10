Spoštovana Zvezdana! Ne vem več, kam naj se obrnem po pomoč, zato pišem vam. Partnerica se je pred časom odselila k svojim staršem v sosednjo hišo. Ko me ni bilo doma, je preselila tudi otroke, jih na silo odvlekla tja, potem pa jih, ko je ni doma, zaklene v hišo, da ne morejo nikamor. Podpirajo jo njeni starši. Prva dva otroka sta nekako pobegnila nazaj k meni, tretjemu pa ni uspelo. Pripovedujejo mi, da so jih tam psihično maltretirali, tepli, tretji je bil baje ves v modricah in je najbolj prestrašen. Tepla ga je baje babica. Obvestil sem šolo, socialno službo in policijo. Problem je, ker ...