Spoštovani! S težkim srcem pišem, ker me je sram, vzgojena sem, da so družinske skrivnosti svete. Bojim se, da me bo svet obsojal, da sem slaba mama, da sem sina slabo vzgojila. Na svetu nimam nikogar, ki bi mu priznala, da se me sin izogiba, da ves čas kriči name. Jaz ga čakam doma, v hiši živim sama že 20 let. Mož je delal v tujini, domov je prišel umret, ker je zbolel. Ne vem, kako je živel tam, imam pa na sumu, da je živel dvojno življenje. Po smrti me je nekoč klicala neka ženska, govorila tuj jezik in mi, kolikor sem jo lahko razumela, razlagala, da je imel moj pokojni mož tam celo druž...