Zvezdanina modrost: Pa kaj potem, če ljubi moške, briga me!

Zvezdana! Dva otroka, mož in jaz živimo pri moževih starših. Hiša je velika, primestna, dovolj je prostora za vse. Za hišo je velik vrt, pa še veliko zemlje in gozda vse do reke. Z možem imava težki službi, veliko sva zdoma, zato so nama stari starši veliko pomagali. Hčerka študira, sin končuje srednjo šolo. Ni bilo vedno lahko živeti v tej skupnosti, a smo nekako zmogli. Vedno je bil problem dedek, vedno se je samo drl na babico, jo maltretiral, težko smo to gledali. Tudi nam ni prizanašal, ves čas samo godrnjanje, kritiziranje, moj mož je vse to prenašal stoično, tiho, jaz pa ga nisem hotela spodbujati, da bi se mu ...