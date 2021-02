Draga Zvezdana! Ne morem zaspati, situacija s covidom pritiska name, da se mi bo utrgalo. Nočem več gledati televizije, še malo, pa bom šla s facebooka in instagrama. Ker živim sama, ne vem več, ali bom s kom sploh še spregovorila besedo. Sem na čakanju, rešujeta me ata in mama, oba upokojenca, ker sem se preselila domov in živim na njun račun. Smo seveda skregani, ker onadva tudi samo jamrata in se bojita korone kot hudič križa. Enkrat na teden grem v trgovino in vseeno malo pazim nanju, da ne crkneta od hudega in samote. Sicer pa se itak žreta med sabo, odkar pomnim. Ata pije, včasih je bil ...