Spoštovana! Od svojega 13. leta se borim z bulimijo. To traja že 7 let in postajam apatična in jezna, ker si ne znam pomagati sama, strokovnjaki pa še manj. Pri 15. me je oče peljal do psihologinje in pustil tam, kot da bi me lahko ona samo 'prešraufala', poravnala vezja in bom kot nova. Dve leti sem se pogovarjala z njo do nezavesti, potem pa me je dostavil k drugemu, tokrat k psihiatru. Uči se ljubezni do sebe, svojega telesa, nehaj razmišljati, kaj si podedovala, kaj govorijo in pričakujejo drugi. Postani bojevnica svojega življenja! Z očetom živiva sama, z mamo sta se razšla in se...