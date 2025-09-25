Zvezdanina modrost: Očitno si vajena mižati, to je tvoj veliki problem (Suzy)

ZVEZDANINA MODROST

Postavi se v center svoje moči in si resnično zaupaj, potem izberi sodelavce z jasnimi usmeritvami.

Spoštovana Zvezdana! Zelo sem presenečena, prizadeta. Sem res tako neumna, naivna, zakaj se mi to dogaja? Imela sem prijateljico, njena življenjska zgodba je resnično tragična, tako zelo, da enostavno ne moreš, da ne bi pomagal. Med vsemi njenimi težavami bi izpostavila, da je že dvakrat preživela raka. Po dolgoletnem druženju sem dobila priložnost, da ji priskočim na pomoč finančno, tako sem jo vpeljala v svoj projekt, na katerem sva lahko delali skupaj za lastnika neke agencije. Zelo sva se veselili tega projekta, najino prijateljstvo se je selilo na naslednjo raven. Ker sem bila avtorica ...