Zvezdanina modrost: njemu je vseeno, ali spi v postelji iz zlata ali na travi (Suzy)

Spoštovana Zvezdana! Sva mlad par, dobrostoječa, z odličnim poslom, brez otrok. Odločila sva se za napol odprto zvezo, načeloma ne greva z drugimi, šestkrat na leto pa lahko skočiva čez planke, ampak vedno z novim partnerjem, nikoli z istim od prej. O tem se ob koncu leta pogovoriva in si ne laževa. Imava kodo 'grem na eks s prijateljem', takrat ničesar ne sprašujeva. Skupaj sva že pet let in v teh letih si je mož privoščil tri seksualne partnerke v vsem obdobju, jaz pa, kot je dogovorjeno, šest na leto. Drugače se odlično razumeva in nihče ne ve za najin dogovor, o tem ne govoriva z nikomer....