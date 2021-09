Draga Zvezdana! Smo tri prijateljice, ki imamo skupno podjetje. Ena izmed nas je medtem naredila tudi lepo samostojno kariero. Drugi dve ji privoščiva uspeh, začelo pa naju je motiti, ker ima za naš projekt vse manj časa. Do zdaj nismo natanko razmejile, kaj katera dela, zdaj pa vidim, da bova brez uspešne prijateljice kar tanko piskali, saj ima ona vse stike z dobavitelji in naročniki. Midve sva bolj za konkretna dela, imava pa občutek, da tretja tega ne ceni. Prijateljica se je odlepila od vaju nenamerno in njena sprememba ni namenjena temu, da bi vaju diskreditirala. Življenje jo kliče napr...