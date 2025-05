Zvezdanina modrost: »Nisem še slišala, da bi se dva ločila zaradi živali« (Suzy)

Spoštovana Zvezdana! Zelo ljubim svojo ženo. Poročena sva par let, načrtujeva družino, a se zadnje čase sprašujem, ali bo to res dobra odločitev. Oba imava dobre službe, lepo stanovanje. A vedno bolj me moti odnos žene do njenega psa, ki ga ima še od prej. Sprejel sem ga z vsem srcem, saj imam rad živali. A nisem vedel, da žival v resnici lahko nadomesti človeka. Pri moji prelestni ženi je že tako. Ker pes spi z nama v postelji in se tudi dol ne moreva dati, ko nama ugaja. Pes noče s postelje, in medtem ko ga žena prosi, naj gre dol z nje, mene ponavadi mine, žena pa medtem pozabi, za kaj psa...