Zvezdanina modrost: »Ni prav, da se smrklja obnaša tako neumno« (Suzy)

Spoštovana Zvezdana! Sem ločenka, s hčerko sva pred 10 leti ostali sami. Tip je spokal k drugi, pozabil na hčer, par let tudi preživnine ni plačeval. Najprej sem se trudila, da bi se s hčerko videvala, a ni pokazal nobene volje za to, bolj ga je zanimala nova ženska, ki je že imela otroka in kmalu za tem tudi zanosila, tako ima hči polsestro. Včasih sva jih videli v kakšnem nakupovalnem središču, srečno družinico, moja hči je bila prizadeta. Če smo se srečali iz oči v oči, je vedno gledal stran, da ni bilo treba reči dober dan. Hči ima zdaj 19 let in je navezala stik z očetom. Hodi k njemu, o...