Draga Zvezdana, a ti veš, da mi tvoje Modrosti spreminjajo življenje, se zavedaš tega? Velikokrat v mislih sprašujem, kaj bi zdaj rekla Zvezdana. Tudi tvoje oddaje me premikajo. Dolgo sem se borila z občutkom nevrednosti. Dolgo sem bila čisto sama v življenju, vsaj takšen občutek sem imela. Sem srednjih let, samohranilka, oče mojega otroka ima faze, ko se za sina zelo zanima, in faze, ko dobesedno izgine in nanj pozabi. Zelo sem jezna nanj, ker nama v partnerstvu ni uspelo. Ker je kronični lažnivec. Nič ni bilo velikega, samo praznine so bile vedno večje. Tak skuliran tip je, nič ga ne vrže iz...