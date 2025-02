Zvezdanina modrost: Za začetek bi ti rekla, da se nehaj vtikati v odnose med mamo in očetom (Suzy)

Pozdrav! Berem ter redno in se čudim. Stara sem 19 let, študiram in živim pri starših. Pri nas vladata red in disciplina, sestra je že doštudirala in se odselila. Z njo sem se ves čas prepirala. Odkar vem zase, je nisem marala. Bila je sicer pridna učenka, vsepovsod je briljirala, jaz sem bila vedno tista 'ta slabša'. V srednji šoli se ji je sfecljalo, spentljala se je s fantom, zanosila in potem splavila. Pri nas doma smo verni, oče se ji je odrekel, od takrat moja mama samo joče. Meni gre mama strašno na živce, vedno je tiho, vedno je žrtev, fotru si ne upa nič reči, meni teži, naj ga prepr...