Pozdrav! Z možem sva se razšla zaradi njegovih večnih prevar, po 15 letih zakona sem omagala in se soočila z dejstvom, da ne bo nikoli zvest, da me ima sicer na svoj način rad, a ves čas laže. Težko sem ga prebolela. Zdaj, po 10 letih, ko sva narazen, pa se do mene obnaša, kot da sem še vedno njegova žena. Komunicirava zaradi hčerk, bila pa bi najsrečnejši človek na svetu, če ga ne bi nikoli več videla. V naše dokaj veliko stanovanje še vedno prihaja, kot da je njegovo, no, polovica tudi je, ker ga nisem mogla izplačati, torej sem za večno obsojena na njegove nenapovedane prihode. On ima nov...