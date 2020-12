Zvezdanina modrost: Ne morem je zbuditi iz vsega tega, takoj začne jokati

Spoštovana gospa Zvezdana!Zelo slabo sem. Ostala sem brez službe. Šef je ukinil podjetje in zdaj nam sam bog pomagaj. Moj partner še dela, cele dneve. Jaz sem začela šivati, izmišljujem si vse mogoče, dajem na facebook in instagram, da popravljam obleke, šivam zavese. Ljudem je vse predrago, kakršnokoli ceno napišem, se delajo norca, naroči pa redko kdo. Moja hčerkica hodi v 5. razred in je pridna, tiha, za šolo naredi vse sama. Ne vem, kakšno življenje živim, žrem se za denar, za preživetje, partnerja skoraj ne vidim, ker toliko dela, hči je tako tiho, kot da je ni. In kot da to ni dovolj, imam mamo v domu in je nisem ...