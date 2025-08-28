Zvezdanina modrost: Najlažje na svetu je gojiti jezo in sovraštvo do drugih (Suzy)

Draga Zvezdana! Moja življenjska zgodba je ena sama žalost. Na zunaj sem vesele narave, ljudje me dojemajo kot močno in samozavestno, v resnici sem občutljiva kot najnežnejša rožica. Od nekdaj me ljudje ne razumejo in obsojajo. Rodila sem se mami samohranilki, očeta nisem nikoli spoznala. Imela sem nasilnega, zelo strogega očima, ki je mamo ves čas ščuval proti meni. Z mamo se ne pogovarjam že 15 let, videti je ne morem. Končala sem srednjo šolo, delala honorarno, povsod so me izkoriščali, tako da imam samo kakih sedem let delovne dobe. Vmes sem zbolela, se znašla na ulici, skozi sem dala ti...