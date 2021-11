Draga Zvezdana! Moji mami se meša. Sploh je ne prepoznam več. Ločila se je pred 10 leti, jaz sem se odselila in poročila lani, brat, ki je starejši, je odšel pred mano. Mama je očeta oboževala, on pa je imel svoje delo, družbo, veliko je športal, in ker je bil zelo šarmanten, je seveda mamo tudi ves čas varal. Danes je precej zdelan in trenutno živi sam. Mama se je že v zakonu veliko ukvarjala z duhovnostjo, ves čas hodila na delavnice, spomnim se, da je nekoč za leto dni prestopila k Hare Krišni in nas maltretirala do nezavesti s tistimi njihovimi napevi. Potem je kar naenkrat nehala. Je odl...