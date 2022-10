Draga Zvezdana! Tako banalno zveni, jaz pa potrebujem odgovore. Sem poročena, mama dveh šoloobveznih otrok, starih 6 in 8 let. Mož je dober kot kruh, veliko dela, ves prosti čas namenja družini. Pomaga mi pri gospodinjskih opravilih, otroke pelje na sprehod, se igra z njimi. Mene ima srčno rad, skupaj bereva knjige, športava, zelo sva povezana. In kaj me moti? Ah, draga Zvezdana, moj mož najinima otrokoma dovoli vse, nobene prepovedi ni, vse naredi namesto njiju, njune naloge dela on. Kupuje jima igrače, ki si jih želita, sladkarije, neumnosti, res vse. Vedno, ampak res vedno popusti, če noč...