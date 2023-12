Zvezdanina modrost: Mene je počasi sram (Suzy)

Spoštovana Zvezdana!

Sem mlada podjetnica, skupaj s kolegico sva ustvarili spletni tečaj za kanaliziranje in manifestiranje. Svetovali so nama, naj ustvariva še kakšen izdelek in ga prodajava zraven. Jaz sem na spletu našla nekaj luštkanega, kolegici ni najbolj všeč, tako so se začele kazati razpoke v odnosu. Tebi lahko povem, da nisva kakšni mojstrici na tem področju. Kolegica se je učila kanalizirati pred dvema letoma pri neki učiteljici, jaz pa o vsem tem berem na spletu in moraš biti že pravi bedak, da tega ne bi razumel. Kakšno 'juhico' bova prodajali, sva se dobro dogovorili, a kaj, ko sva se takoj sprli okrog cene. Jaz sem rekla do 500, ona do 1000. Zmagala je ona in začuda se dobro prodaja. Dobro delava, se pogovarjava z ljudmi, izmislili sva si dobro meditacijo. Kolegica pa kar naenkrat pravi, da si jo je ona izmislila in skanalizirala ter da jo bo tudi avtorsko prodajala. Meni počasi vse skupaj preseda. Dobro vem, da delava posel in nisva pravi duhovni učiteljici, kolegica pa je čisto padla v ta film, da je posvečena, da govori z angeli, vse mora biti po njeno, saj njej duhovna bitja sporočajo, kaj je prav in kaj ne. Mene je počasi sram. Sem poštena, govorim samo to, kar sem prebrala pri pravih mojstrih, sicer na svoj način, ki je ljudem všeč, in nimam jajc, da bi jim govorila, kaj morajo početi. Kolegica dela prav to. Sploh ne ve, da marsikaj obsoja, da sodi ljudi in s sladkimi besedami manipulira. Hočem stran, a zdaj me hoče tožiti in vzeti vse, kar sva naredili, kar sem delala tudi jaz. Zdaj gledam hudiča, ki je bil nekoč angelska deklica. Kaj bi ti naredila?

Rebeka

Draga Rebeka!

Posel je posel, sladek je, ko se služi. Zakaj je pri vaju prišlo do nesoglasij? Ker bi ena od vaju rada služila še več! To je huda skušnjava, ker imeti še več, zaslužiti še več je vodilo današnjega sveta. 'Imeti več kot potrebuješ' je tiha mantra večine. Kje je zlata meja med tem, kdaj imaš dovolj in kdaj hočeš še več, pravzaprav vemo vsi. A največkrat nočemo vedeti, ker je sladkost obilja tako vabljiva.

Ta materializem, ki je obnorel svet, je pravzaprav moja edina bojazen. Za čisto vsako stvarjo se skriva, skoraj za vsakim vabljivim, dišečim stavkom se skriva cena. Odvisna je od dobre samopodobe prodajalca, od njegove izvirnosti. Tukaj ne govorim o izdelkih, pri katerih se cena postavlja tudi glede na kakovost surovin, iz katerih je izdelek izdelan. Najbolje se prodaja bleščeča podoba, lepo zapakiran, sladkobesedni paket niča! Kaj zares potrebujemo? Jaz sem si enkrat naredila seznam, koliko denarja bi potrebovala, da bi izpolnila vse svoje želje. Ugotovila sem, da za uresničitev čisto osebnih, intimnih želja pravzaprav ne potrebujem dodatnega denarja. Za tiste druge želje, s katerimi bi razveselila in olajšala življenje tudi bližnjim, pa bi, čez prst, potrebovala tam okoli 100.000 evrov. Za cesto do hiše na primer. Od takrat ne tarnam več, niti pisnem ne. Imam dovolj zase, za skromno, lepo življenje. Pravzaprav sem bogata, ker med svoje največje bogastvo štejem mnoge ljudi, ki jih niti ne poznam in hodijo z mano del mojih poti. Toliko o tem, kaj žene tvojo kolegico.

Če se zavedaš, kaj delaš, ti je lahko kristalno jasno, da si dobila življenjsko priložnost, da stopiš z vajinega bednega vlaka manipulacij. To je darilo, to, da te je brcnila v rit! Ali ti njo, saj je vseeno.

O vprašljivosti, o resnični kakovosti programa, ki ga prodajata, ne bom moralizirala. Razumem tvoj sram, ker veš, da prodajaš meglo, in tukaj bom to razpravo končala. Škoda vsake besede za te neumnosti. Če se zavedaš, kaj delaš, ti je lahko tudi kristalno jasno, da si dobila življenjsko priložnost, da stopiš z vajinega bednega vlaka manipulacij. To je darilo, to, da te je brcnila v rit. Ali ti njo, saj je vseeno. Dovolj si sposobna in videti tudi poštena, da postaviš svoj posel na zdravih temeljih, izkušnja pa te bo okrepila in boš manifestacije lahko preizkušala tudi sama, konkretno in čisto zares. Preverila boš lahko, ali deluje tisto, kar učiš. Življenje te izziva, veseli se! To so učne ure, ki nam prinesejo največ znanja!

Poskusi nekaj iztržiti iz svojega vložka, a na sodišče jaz prav zagotovo ne bi hodila. Odidi čistega srca, ne s figo v žepu, ki ji v resnici želi, da bi 'crknila'. Preveri svoje srce, svoje sposobnosti odpuščanja, spuščanja, prilagajanja situaciji, preveri, ali si zares upaš početi kaj novega v življenju, ali lahko živiš spremembe, o katerih teoretiziraš. Mejdun, kakšna velika šola te čaka!

Jasno, da te tudi boli. A kolegica ne izdaja tebe, izdaja sebe in sledi svoji lakoti po še več, poskuša zapolniti luknjo 'nedovoljdobrosti'. No, mogoče je tudi kaj drugega zadaj, vsekakor pa to ni tvoja stvar. Tvoja stvar je tvoj občutek, da je čas za odhod, in temu sledi.

Dobro bi bilo, da tudi preveriš, kako odkrita si lahko s seboj. Lahko ima kolegica čisto prav, da ti s tisto meditacijo res nisi imela nič, da si je nisi ti izmislila. Pa kaj! Pomagala si jo posneti, zapakirati, prodati. Če te je v tem poslu res ona 'šlepala', se bo hitro izkazalo, a se tega ne boj. Tebe čaka tvoj izziv, odkrito in jasno poglej sliko vajinega sodelovanja in boš videla, kje si močna ti. Niti slučajno ti ni treba delati podobnega programa, poišči svoj izziv, pogumno se vrzi v življenje. Bodi pozorna na podrobnosti, tam se marsikaj skriva!

Ne podlezi zahtevam trga, ustvarjaj svoje življenje avtonomno, po svoje. Svet potrebuje takšne ljudi!

Tudi jaz!