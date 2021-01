Pozdrav, draga Zvezdana! Sem mlada punca, 20 let imam, sem pridna študentka. Z mamo živiva sami, oče je mamo zapustil ob mojem rojstvu, 10 let se ni javil, zdaj pa imava redne stike. Mama je vmes imela, kolikor se spomnim, partnerja, v katerega je bila zelo zaljubljena, ker baje v mojega očeta ni bila in sem jaz rezultat pomote, nerodnosti. Priznam, da še vedno težko razumem, ko mi mama reče, da sem se ji zgodila po nesreči in da me je morala roditi, ker ji starši niso dovolili splava. Saj ni slaba mama, samo res je svojevrstno čudaška. Po tistem partnerju se ni več vezala za nobenega, in ko ...