Zvezdanina modrost: Kar se tiče enakopravnosti žensk, smo še daleč od nje (Suzy)

Draga Zvezdana! Jezna sem in žalostna. Stara sem 35 let, pred meseci sem drugič rodila. Pred letom smo se preselili v novo hišo, malo je manjkalo, da nas poleti ni zalilo. Mož pridno dela, jaz pa skrbim za otroka, hišo, se sekiram za finance, iz službe me klicarijo, kdaj pridem. Mož se ves čas dela, da mi pomaga, a je to vse skupaj ena velika laž. Vse je na meni, od nakupovanja hrane, čiščenja, ukvarjanja z večjim otrokom, vrt, ki ga sicer obožujem, dojenček, neprespane noči, milijon malih, drobnih stvari, ki jih nihče ne vidi, pa če je to samo pospravljanje stranišča za mačko. Mož je ohranil...