Draga Zvezdana! Stara sem 42 let in sem se ločila. V zakonu se nama je rodilo kup otrok, delala sva kot nora, zakon je bil povprečen, seks pa je zadnja leta dobesedno zamrl. Moje telo je ovenelo, ne da bi se zavedala, razvlekel se mi je trebuh, dojke mi visijo skoraj do popka ... Pred letom sem se nenadoma zavedela, da telesa sploh ne čutim več. Živim v glavi, jem, ko je treba, in sem pridobila 15 kg. Vse v meni kriči, da še nisem stara, kaj vendar delam s sabo, a nimam nobene volje, da bi kaj spremenila. Sovraštvo ti ne pomaga popolnoma nič, še tisto malo energije ti jemlje! Na tem svetu...