Zvezdanina modrost: Kako naj bom srečna, ko imam zelo bolnega otroka?! (Suzy)

NASVET

»Odlično, dobro, žalostno, zapuščeno dekle si. Na to ranljivo, čipkasto podlago ti je življenje poslalo posebnega otroka, da se ob njem okrepiš, naučiš živeti in odrasteš. Odrasti! Okrepi se! Vzemi se v roke!«

Draga Zvezdana! Zmanjkuje mi moči. Vse imam – dobrega moža, hišo, lep dom, dovolj za preživetje. Moji starši so pred leti umrli v prometni nesreči in zdelo se mi je, da sem po tistem grozljivem šoku in obdobju lepo sestavila koščke svojega življenja. Dolgo sem žalovala in občutek zapuščenosti me ni minil niti zdaj, ko naj bi bila srečna. Kako naj bom srečna, ko imam zelo bolnega otroka?! Rodil se je zdrav, po letu dni se je začelo, dokler niso ugotovili, da ima redko gensko, neozdravljivo bolezen. Nikoli ne bo popolnoma samostojen, čeprav sem ga do sem, kjer trenutno je, spravila kljub vsem ...