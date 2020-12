Zvezdanina modrost: Je čisto zmešan s svobodnjaškimi idejami, kako so begunci fajn

Draga Zvezdana! Poročena sem s čudovitim moškim, oba sva stara okoli 30 let in pravkar dobila dojenčka. Probleme in slabo voljo nama povzroča moževa bivša partnerka. Z njo ima 10-letnega otroka, sina, ki živi pri naju. Fantička sem vzela za svojega, res ga imam rada, njegova mama pa je živi obup. Moža je maltretirala in njena družina je čisto zmešana, so bogataši, mislijo, da so nekaj posebnega. No, bolj propadli bogataši ... Fant hodi k njej enkrat na teden in vsak drugi vikend, midva imava skrbništvo nad njim. Vsakokrat, ko pride od mame, je čisto zmešan s svobodnjaškimi idejami, kako so begunci fajn, da so cigani ...