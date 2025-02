Spoštovana Zvezdana! Živim v srečnem zakonu, z možem sva si dolgo želela otroka in sva ju po umetni poti tudi dobila. Dvojčka. Fanta sta zdaj stara 8 let in sta najino največje bogastvo. Dajeta smisel najinemu življenju in sta središče najinega sveta. Verjetno čutiš, da sem zelo zaščitniška in ljubeča mama. Zavedam se svoje potrebe, da ju zaščitim pred svetom in njegovimi udarci. Mož mi pri tem sledi in se strinja, da mora biti otrokovo otroštvo mirno, varno in ljubeče. Fanta sta živahna, a lepo vzgojena, red jima ni tuj. Imeli smo in še imamo sicer izzive z njunim izsiljevanjem pozornosti, s...