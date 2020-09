Zvezdanina modrost: Izogibaj se obsojanju, tudi profesorice

Živjo, Zvezdana! Sem srednješolka, srednje uspešna, kar dobro zmaltretirana od doma, nikoli dovolj dobra, pridna ... Pač živim v značilni slovenski družini. To pišem resno, ker se pogovarjam s sošolkami in sošolci. Kot da so se starši in učitelji dogovorili, da nas bodo maltretirali, da se moramo nehati smejati, hihitati, kot da jim gremo na živce, ker provociramo, ker hočemo kdaj pa kdaj narediti kaj po svoje. Doma pač na nekako delujem, mama je dokaj normalna, lahko se pogovorim z njo, ko je sila. Komaj čakam, da končam srednjo šolo, da grem študirat v veliko mesto. V srednji šoli pa imam resne težave s profesorico ...