Spoštovana Zvezdana! Stara sem 64 let in ne morem verjeti, kako nepripravljeno me je iznenada zasačila starost. Ločena sem že 10 let, za bivšega moža nimam lepih besed. Delala sva kot živali, tedne, dneve in vse vikende. Če sem si kam želela iti, mi je vedno rekel, da je škoda časa, sam si je potem privoščil moško bicikliranje, na koncu pa se je izkazalo, da je šlo za ljubezensko zvezo, zaradi katere sva se ločila. Pred štirimi leti se je odselila tudi zadnja od hčera in v hiši sem ostala sama. Se ne bi za spremembo objela, pobožala svoje zašpehane obroče okrog trebuha, pogladila svoje mlaha...