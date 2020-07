ZVEZDANINA MODROST

Zvezdanina modrost: Estera

Zvezdana! Stara sem 18 let in imam poln kufer staršev. Živim z mamo, ker je oče pobegnil. Itak ga nikoli ni bilo doma in ves čas je lagal in imel drugo. Zato je moja mami alergična na laž, jaz pa sem laganje gledala vse življenje in se tudi rada zlažem. Sem odkrita s tabo, zdiš se mi kul in se te itak ne bojim. Počitnice so in mami sem prosila, ali lahko grem k prijateljici za en teden. Mama je klicala njene starše, ali je v redu, in sem šla. Starši od prijateljice pa so res bestiči, njen oče pa sploh. Mojega sploh ne briga, kje sem. Smo se zmenili, da grem z njimi na morje, in je bilo super. Od prijateljice oče se zelo rad pogovarja z mano in odločil se je, da naju pelje tudi v gore in na zip line. Sploh ne morem verjeti, kaj vse se lahko pogovarjam z njim, in zmenila sva se, da za par dni, preden grem domov, malo zgineva samo midva. Zdaj sem z njim v hotelu na morju, noriva in sem se celo napila. Celo poljubila sva se, pa pravi, da ne sme iti dlje, ker to ni prav. Mama misli, da sem še pri njih, prijateljica misli, da sem šla domov, vse sva nategnila. Jaz se počutim božansko, a prijateljičin oče me hoče jutri odpeljati domov. Zdaj sem dobila idejo, da bi še njemu pobegnila. Meša se mi, edino mame mi je malo žal ... Zakaj pri 18 letih ne smem iti tja, kamor si jaz želim, živeti po svoje? Lahko se preživljam sama. Stari tipi me ves čas častijo ... Estera