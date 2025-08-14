Zvezdanina modrost: Držim pesti zate! (Suzy)

Spoštovana Zvezdana! Pišem ti, čeprav je to prvič. Star sem 52 let, pred petimi leti sem se ločil, imam odraslega sina, z bivšo ženo nimam težav, tudi stikov ne. Vse, kar sem v življenju ustvaril, sem pustil njej in sinu ter se preselil k ostareli mami. Zanjo 'skrbim' tako, da si deliva stroške, sicer ona skrbi zame, kuha mi in pere, kavo zjutraj spijeva skupaj.

Mama ima čudne prijateljice, ki mi gredo na živce, a sem večinoma tiho. Ima tudi 'prijatelja', ki ga videti ne morem. Ta tip kar nekaj komandira pri hiši, popravlja, kar se njemu zdi, da je treba popraviti, do mene se obnaša dokaj nespoštljivo. Ima me za razvajenega sinčka, ki izkorišča mamo. Lepo te prosim, saj z mamo nisem živel od svojega 18. do 47. leta, skoraj nisva imela stikov. Zdaj nisem imel kam drugam iti kot k njej, čeprav imam žensko, ki bi dala vse, da se preselim k njej. Ampak jaz imam odnosov z ženskami poln kufer in bi rad samo mir. Ta trenutek ne delam nič, sem na čakanju, načrtujem, kako bi 'zgural' do penzije. Ko denar potrebujem, grem delat. Moj profil – električar, gradbenik je res dobro plačan, če bi se mi dalo, bi se spet zagnal in si zgradil še eno hišo (poleg hiše sem družini pustil tudi vikend na morju). A sem tako utrujen od življenja, da se zjutraj brcam v rit, da sploh vstanem. Redno kadim marihuano, ki me pomirja, zaradi 'pušenja' sem imel tudi z ženo težave, ker mi je očitala, da sem nor. Ob jutrih sem res bolj slabe volje in našpičen, takrat znam tudi lastno mater poslati v 'pm'. Naj se kar obesim, da bodo imeli ljudje mir pred mano? Ciril

Spoštovani Ciril! To pa je moral biti podvig, da si mi pisal. Kolikor se spoznam na 'moške' zadeve, na to, kako znajo reševati težave, vem, da ti bom bolj malo pomagala, ker boš na koncu skoraj gotovo zamahnil z roko in rekel, da nakladam.

Svoje življenje po navadi zavozimo, ker se ukvarjamo z zunanjim, materialnim svetom in nimamo časa, da bi se posvetili notranji rasti, negovanju svojega jaza z milino in ljubeznijo in ves čas skrbeli, da naš notranji ogenj ne ugasne. To je čista teorija, samo iztočnica, treba se je konkretno lotiti introspekcije.

Nisem strokovnjak, da ne bo pomote, in nikomur ne želim postavljati diagnoze ali ga užaliti.

Za začetek: dolgotrajno, redno, vsakodnevno kajenje trave, ves dan, kolikor sama vidim, pušča posledice. Poznam jih kar nekaj, ki so sicer uspešni v svojem poslu in sploh ne opaziš, da so pod vplivom substanc, a dolgoročno vendarle vidiš, da so spremenjeni – in ne na bolje. Občutljivost, neosredotočenost, slab spomin, vzkipljivost, izgubljenost so očitni znaki. Zadeve težko ali redko končajo, ne spomnijo se tekočih dogovorov, večkrat govorijo eno in isto, veliko spijo …

Po drugi strani je trava ali marihuana zelo dobrodejna, mnogi jo uporabljajo samo zvečer, da sladko, sproščeni in brez skrbi zaspijo, za mnoge je dober protibolečinski nadomestek za tablete, občasno poskrbi za dobro voljo kot nadomestek za glažek vina, v klasični medicini ima tudi zelo pomembno mesto. A ti, kolikor vidim, marihuano zlorabljaš. Namesto da bi se iskreno in resno poglobil vase, bežiš v njeno meglo, tako ti bo vse manj jasno življenje, dragi moj Ciril.

Vsak beg v omamo, naj bo to droga, alkohol, šport, delo, v nekaj, kar je nadomestek, s čimer polnimo praznine svojih življenj, je beg pred nami samimi, umik iz živega, veselega, tudi bolečega življenja. Meja, ki loči dobrodejnost naših malih pobegov in zlorabo, ki pelje v odtujenost, je tanka in odvisna od posameznika. Lastne napetosti in stresne situacije, ki se jih niti ne zavedamo, se je treba naučiti meriti, miriti in z njimi ravnati tako, da ne postanemo odvisniki.

Ne moreš in ne smeš svojih najlepših let posvetiti lenobi in premišljevanju, kaj vse hudega se ti je zgodilo. Zgodilo se ti je tudi veliko lepega, samo od tebe je odvisno, kaj gledaš in na kaj se osredotočiš.

Najlažje je zvrniti kozarček, da postanemo dobre volje in pozabimo na tegobe življenja. To je enako kot vzeti tableto. Ljudje iščemo instantne rešitve. In če pogledaš naravo ter se od nje učiš, vidiš in spoznaš, da instantnih, hitrih rešitev NI!

Svetovala bi ti, da si poiščeš pomoč. Če si že napisal pismo, si na dobri poti, da narediš veliko 'resetiranje', čiščenje svoje duše, srca in telesa. Nikoli ni prepozno, pravzaprav je idealni čas zdaj, ta trenutek! Začni pri sebi, pri terapiji s psihoterapevtom, priporočam IPD center za osebni razvoj in naravno starševstvo, pojdi na postavitev družine, preberi vse knjige Gaborja Mateja (založba Primus), poišči si kakšen primeren šport, ne preveč tekmovalen, priporočam tai-či ali kundalini jogo. Zmanjšaj uporabo vseh substanc na minimum. Ustvari si urnik, vključi vanj svoje delo na sebi in delo za preživetje, meditiraj.

Zavedaj se, da delo samo za denar dolgoročno izčrpava, zato poskušaj v svojem delu tudi uživati ali poiskati takšno delo, ki te bo zares veselilo. Ne ukvarjaj se s približki, kako čimprej do pokojnine. Ne moreš in ne smeš svojih najlepših let posvetiti lenobi in premišljevanju, kaj vse hudega se ti je zgodilo. Zgodilo se ti je tudi veliko lepega, samo od tebe je odvisno, kaj gledaš in na kaj se osredotočiš.

Mamin prijatelj ni tvoj problem. Sprejmi mamina pravila, ker jih nimaš pravice menjati, saj si v njeni hiši kljub vsemu samo gost. Ne spravljaj je v stisko, da se mora odločati med teboj in prijateljem. Po 30 letih odsotnosti ne moreš kar naenkrat postavljati svojega reda, ego ti bo uspešno zmanjšala hvaležnost, čudežno zdravilo za vse tegobe našega življenja.

Z žalostjo ugotavljam, da je moški egoizem nekaj najbolj strupenega, če gre za družino, državo ali svet. S tem ne pomanjšujem pomena ženskega egoizma, ki se vendarle velikokrat na neki točki ustavi, verjetno zaradi materinstva, ki je pogojeno z ljubeznijo in razdajanjem. A oboji prevečkrat pozabljamo na HVALEŽNOST. Držim pesti zate!