Spoštovana! Sem moški srednjih let. Nikoli nisem prestopil praga pisarne kakšnega psihiatra, novodobnega duhovnega učitelja, preziram vse te novotarije, ki človeka poneumljajo. Imam solidno družino, dva otroka, ki sta pred pragom pubertete, vse mi je jasno. Le moja žena ne. Je medicinska sestra in zadnje čase se ji meša od dela, začela pa se je družiti tudi z nekimi ženščinami in me maltretirati, kako govorim, kaj jem, kako se obnašam. To je ženin klic po sprejetju. Kaj vas bo stalo, če ji prisluhnete, da vam razloži vse svoje poglede na svet?! Tako se pogovor vedno začne, od zunaj gre navznot...