Zvezdanina modrost: Delati je treba, marš, banda pokvarjena!

Draga Zvezdana! Bom povedala po pravici, sovražim vse. Debela se, sama sem in vse mi gre na živce. Tudi vi. Vsi. Imela sem dva partnerja, pa sta me tepla, edino, kar je bilo v redu, je, da sem imela oba naenkrat in sem jima lagala. Maščevala sem se jima in jima govorila, da sta najboljša. V seksu sem se silila delati vse, kar sem videla v pornografskih programih, samo da bi jima zmešala glavo.Kretena sta potem to govorila okoli, sta mislila, da jaz ne vem. Pa sem vse vedela in čakala, kdaj jima bodo dobri jeziki povedali, da sta rogonosca. No, potem me je eden skoraj ubil. Tako je to, če nisi lepa ženska, če nisi študirana, če ...