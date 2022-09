Draga Zvezdana! Stara sem 39 let in že vse življenje se borim s kilogrami. Nisem debela, a me stane veliko odpovedovanja, da odbržim normalno težo. Cele cirkuse imam, ko pričakujem menstruacijo, boli me tako, da ne morem živeti. Vsake tri mesece imam tudi grozne migrene. V službi dobijo ošpice, če omenim, da me vse boli, ker imam menstruacijo. Močno krvavim in imam krče, moja ginekologinja pravi, da je vse v mejah normale. Moj partner tudi misli, da pretiravam. Otrok nimam, nisem še srečala pravega moškega. V času bolečih menstruacij mi tudi ni do seksa, kar so mi vsi partnerji do zdaj očital...