Draga Zvezdana! Sem mlada mamica, samohranilka, živim s svojo mamo. Otrokov oče mi je neznan. Zdi se mi, da sem zanosila na enem izmed dveh žurov, na katerih sem bila pijana in zadeta kot mamba in se niti ne spomnim več, s kom vse sem spala. Vsem govorim, da nočem povedati njegovega imena, jaz pa ga v resnici ne vem. Kako se bom o tem pozneje pomenila s sinom, mi ta trenutek ni jasno. Nekoč sem bila velika žurerka, z mamo se nisva razumeli, očeta tudi jaz ne poznam. Dobesedno ubijala sem se z drogo in pijačo, dol sem se dajala z vsakim, ki je hotel. Ko sem zanosila, sem se vzela v roke in ne...