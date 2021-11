Zvezdanina modrost: Brez nje ne morem, z njo pa tudi ne

Draga Zvezdana! Midve z mamo se ne razumeva. Stara sem 40 let, imam družino, dva otroka, moj zakon je bolj za v smeti, stiskam zobe in upam, da bo bolje. Pričakovala bi, da me bo vsaj mama razumela in mi pomagala. Saj mi pomaga, pazi na mulce, ko imam popoldansko delo. Skuha kosilo, sama se je javila, da bi kuhala, saj mora zase, potem ji ni težko, če še za nas. Živi sama v sosednji hiši, že zdavnaj je ločena, jaz svojega očeta tako rekoč nisem nikoli spoznala, zdaj pa je že tako ali tako v grobu. Je delovna in skrbna ženska, a vidi samo sebe. To je tudi največ, kar lahko daš svojim otrokom....