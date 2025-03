Zvezdanina modrost: Bog je ljubezen in ljubezen ne boli (Suzy)

Draga Zvezdana! Moja mama ima raka in umira. Noče se zdraviti, je zelo verna in zdaj mi razlaga, da hoče oditi po naravni poti. Najhujšemu sovražniku ne bi privoščila gledati njenega umiranja. Postaja zlobna, zaradi bolečin se spreminja v žival. Ker jaz skrbim zanjo, tudi največ slabega pokasiram. Prav posebno si nikoli nisva bili blizu, vedno sem se je bala, bila je nedostopna, za vsako malenkost smo molili, ure in ure sem preživela v cerkvi, a mi z Bogom ni uspelo navezati tako pristnega stika, kot ga ima z njim moja mama. Saj sem verna in se držim vseh zapovedi, a se mi zdi, kot da sem prik...