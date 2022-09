Spoštovana Zvezdana! Stara sem 30 let in sem trgovka, delam za blagajno v velikem trgovskem centru. Sem zelo komunikativna, zato me imajo ljudje radi. Zadnje čase opažam, da se nekateri kupci načrtno postavijo v mojo vrsto, samo da bi kakšno rekli in se šalili. Ko pripovedujem vice, se mi smejijo vsi in mi ploskajo. Živim na vasi, v prizidku hiše pri starših in sem tudi članica vaške igralske skupine. Pripravljamo amaterske igre in postala sem kar mala zvezda domačega kraja. Vedno bolj pa imam občutek, da je igranje tisto, ki me edino in resnično zadovoljuje. Zato sem začela hoditi tudi na av...