Draga Zvezdana! Sem zelo mlada, noseča in fant me je zapustil. Nisem še polnoletna in se mi je pač zgodilo. Seksam že od svojega dvanajstega leta, seveda moji starši tega ne vedo. Mama je huda poslovna ženska in pač nima časa za nič drugega kot za svoje delo. Pravega očeta ne poznam, očim pa je znanstvenik, ki živi v tujini. Z mamo živiva v veliki, lepi hiši, pravzaprav tam bolj živim sama. Vsak teden imam zabave, pravijo, da so hude in legendarne, ne manjka alkohola in tudi dobrih, kakovostnih drog. Šolo komaj izdelujem, če ne bi bilo mame in njenega vpliva, bi verjetno že zdavnaj letela s š...