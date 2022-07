Spoštovana Zvezdana! Sem tik pred poroko, moj fant je sanjski. Je pozoren, sočuten, ljubeč, zabaven, inovativen, rad se pogovarja. Zaljubljena sem do ušes, ne znam si predstavljati življenja brez njega. Je ločen, z ženo ima dva otroka. S prijateljem sta ustanovila podjetje, on pa dela pri njem na črno, ker bivša žena zahteva tako visoke alimente za otroka, da to ni normalno. Je visoko izobražen in od njega se marsikaj naučim, tudi jaz mu pomagam pri njegovem delu. Je 28 let starejši od mene, a bolj mladostnega moškega od njega še nisem videla. Mnogo let je delal v tujini in veliko zaslužil, p...