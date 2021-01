Zvezdana na pomoč: Divjakinja je spala z mojim tipom

MODROST

Draga Zvezdana! Smo tri prijateljice, ki se poznamo od otroštva. Ena je res mila, vse vidi samo dobro, pravkar se je poročila, ima malega otroka. Druga je divjakinja, vedno malo utrgana, vedno proti vsemu, po glavi ji gre samo seks. Jaz sem nekje na sredi, najuspešnejša med nami, nisem še poročena, imam pa finega tipa že dve leti. V resnici sem se posvetila karieri. Zadnje čase se tako bolj malo vidimo, a opažam, kako se spreminjamo. Prva, pridna punčka, se je začela držati samo moža in otroka in je vedno bolj dolgočasna, njena ambicioznost kopni hitreje kot lanski sneg, divjakinja pa postaja vedno bolj potrebna, vedno bolj surova, primitivna. Jaz sem vedno bolj osredotočena na kariero, družino prelagam na poznejša leta, vedno bolj sem zahtevna do sebe in drugih, ne prenašam neumnih ljudi. Obe moji prijateljici sta vedno bolj neumni. Divjakinja me hoče kritizirati in učiti, pridna pa se itak oglasi samo, ko kaj potrebuje. Imam ju rada in sploh ne vem, kaj je zdaj to. No, zdaj pa k bistvu, ki me tako boli. Divjakinja je spala z mojim tipom. Dobila sem ju, ko sem nekega dne nenapovedano prišla k njej na obisk. Mislila sem, da me bo kap. Rekla mi je, da jo poznam in da ji je šlo samo za seks, moj dragi pa je samo tiho. Opravičil se mi je in rekel, da ve, da je opravičilo premalo. Da bo za vedno prekinil z njo. Zgoraj sem se trudila oba opisati čim bolj nevtralno, v resnici pa me je zlomilo. Kako ti lahko najboljša prijateljica naredi kaj takega? Aleksandra