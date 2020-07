Zvezdana Mlakar ponosna na svoje fante

»To so moje lepote,« se je pohvalila Zvezdana Mlakar. V teh negotovih časih je za praznovanje 24. rojstnega dne svojega najmlajšega sina Lana zbrala na kup vso svojo družino.»Toliko slovenskih družin je skreganih,« pravi voditeljica in igralka, »starši pa smo tisti, ki moramo najti pot do otrok. Vedno! Vse drugo je čisti egoizem, prelaganje odgovornosti in zapravljanje življenja.« Veseljačenja se je udeležila tudi Zvezdanina 85-letna mama, ki jih dandanes obišče bolj redko, le za družinske praznike. Nekdaj je veliko pomagala pri skrbi za vnuke, zdaj pa je najraje doma, a vnukove zabave ni želela zamuditi. »Za temi ...