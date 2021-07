Zvezdana Mlakar: Ljubila sem ga – z vsako žensko bolj

Priznam, da sem se namučila, ampak res do krvi, da sem na kolenih prehodila križev pot v imenu ljubezni, in priznam, da sem se naužila ljubezenskih spojev in napojev in je erotika odnosov moja strast! Ja, ker je ljubezen vsepovsod, v vsakem odnosu, tudi do reke, trave, kamna, nje ali njega. Križev pot v imenu ljubezni »A veš, da je imela prometno nesrečo in mi je umrla!« mi je rekel klen dedec in povesil pogled. Čudno se mi je zdelo, ker je bil tokrat normalen. Ko sem ga srečala pred leti, ko je še imel ženo, je bil poln sebe in osvajalskega napuha in mi je mimogrede povedal, da s...