Zvezdana: Kazen plačaj po obrokih, ne bodo te zaprli, saj nisi kriminalec!

Draga Zvezdana! V Sloveniji živim že več kot 30 let, delam kot čistilka v šoli. Prihajam iz malega kraja v Bosni, otroci so odrasli v Sloveniji, eden se je vrnil v našo domačo hišo. Leta in leta smo hodili za vikende domov, k staršem, gradili smo svojo hišo, mož dela v cestnem podjetju, asfalt, vročina, mraz, zelo je zdelan. Vse, kar smo zaslužili, smo znosili domov za hišo in starše in zadnje čase poslušam očitke, da smo Slovenijo samo izkoristili. Vprašam vas, zakaj. Saj smo plačevali vse davke, dva otroka živita v Sloveniji in se ne mislita vrniti. Zelo smo se nadelali, če nismo šli domov d...