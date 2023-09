Zvezdan Martič, predsednik uprave RTV Slovenija: Lažna skromnost se mi zdi brezvezna (Suzy)

Pravi, da ga žene želja po nenehnih izboljšavah. Od športa, matematike in računalništva do vzpostavitve spletnega portala, ustvarjanja dokumentarnih filmov in nazadnje vodenja tako pomembnega javnega zavoda, kot je RTV Slovenija. Novi predsednik uprave za svojo okolico ni (bil) vedno le prijazen in prijeten, a tudi v tem delu se neprisiljeno izboljšuje, se zdi. Življenje človeka seveda spreminja, prilagaja se tudi okolica. Da se za dobrim konjem pač praši, pa se govori že od pamtiveka! Kako je novo delovno mesto premešalo vaš red v življenju? Zagotovo ne bom umrl od dolgega časa. (nasmešek) ...